В Перми планово сносят незаконные палатки и шиномонтажки

В краевой столице за последний месяц снесли 20 незаконных нестационарных торговых объектов. В основном это торговые точки — в Кировском районе на улицах Маршала Рыбалко и Макарова, в Свердловском на Гусарова, Куйбышева, Героев Хасана, Чернышевского.