В Перми планово сносят незаконные палатки и шиномонтажки

В краевой столице за последний месяц снесли 20 незаконных нестационарных торговых объектов. В основном это торговые точки — в Кировском районе на улицах Маршала Рыбалко и Макарова, в Свердловском на Гусарова, Куйбышева, Героев Хасана, Чернышевского.
В Мотовилихинском районе на Соликамской и Целинной снесены павильоны «Шиномонтаж», на улице Дружбы — павильон «Фрукты-овощи».
При организации рейдов районные администрации ориентируются в том числе и на обращения жителей. С владельцами незаконных НТО проводится разъяснительная работа, если граждане упорствуют — объекты подлежат принудительному демонтажу.