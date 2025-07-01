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В Перми планово сносят незаконные палатки и шиномонтажки

В краевой столице за последний месяц снесли 20 незаконных нестационарных торговых объектов.

В краевой столице за последний месяц снесли 20 незаконных нестационарных торговых объектов. В основном это торговые точки — в Кировском районе на улицах Маршала Рыбалко и Макарова, в Свердловском на Гусарова, Куйбышева, Героев Хасана, Чернышевского.

В Мотовилихинском районе на Соликамской и Целинной снесены павильоны «Шиномонтаж», на улице Дружбы — павильон «Фрукты-овощи».

При организации рейдов районные администрации ориентируются в том числе и на обращения жителей. С владельцами незаконных НТО проводится разъяснительная работа, если граждане упорствуют — объекты подлежат принудительному демонтажу.