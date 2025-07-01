Соседняя с Беларусью Польша вводит погранконтроль с Литвой и Германией

Власти соседней с Беларусью Польши приняли решение о введении временного пограничного контроля с Литвой и Германией. Об этом решении, как пишет РИА «Новости», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
— Мы приняли решение, что временно возобновляем контроль на границе Польши с Германией и Польши с Литвой, — приводит слова польского премьера названный источник.
Добавим, что в Польше периодически появляются сообщения о том, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую сторону.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко рассказал подробности о встрече со спецпосланником Трампа в Минске (читать далее вот тут).