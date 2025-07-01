Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соседняя с Беларусью Польша вводит погранконтроль с Литвой и Германией

Соседняя с Беларусью Польша приняла решение о введении погранконтроля с Литвой и Германией.

Источник: Комсомольская правда

Власти соседней с Беларусью Польши приняли решение о введении временного пограничного контроля с Литвой и Германией. Об этом решении, как пишет РИА «Новости», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

— Мы приняли решение, что временно возобновляем контроль на границе Польши с Германией и Польши с Литвой, — приводит слова польского премьера названный источник.

Добавим, что в Польше периодически появляются сообщения о том, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую сторону.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко рассказал подробности о встрече со спецпосланником Трампа в Минске (читать далее вот тут).

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше