В Вологодской области у входа в школу появился новый памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину установили в парке имени 50-летия Победы возле школы № 2 в Никольском округе в Вологодской области. Об этом сообщила администрация округа, которая отметила, что бюст появился по инициативе местных жителей.
«Мы уважаем право граждан на увековечивание исторической памяти и отмечаем их значимость. В то же время подчеркиваем необходимость согласования в реализации своих инициатив с органами местного самоуправления», — сказано в сообщении.
Местные СМИ сообщают, что это уже третий памятник руководителю СССР, появившийся в Вологодской области за последнее время.
Ранее прокуратура Вологодской области потребовала через суд признать недействительным контракт на создание памятника Иосифу Сталину. Речь идёт о соглашении между предпринимателем Екатериной Ложеницыной и музеем-заповедником «Вологодская ссылка». Прокуратура призвала вернуть памятник женщине и взыскать с неё 10,5 млн рублей в пользу музея.