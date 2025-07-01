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В Вологодской области у входа в школу появился новый памятник Сталину

В администрации Никольского округа подчеркнули, что бюст был установлен по.

Источник: Аргументы и факты

Памятник Иосифу Сталину установили в парке имени 50-летия Победы возле школы № 2 в Никольском округе в Вологодской области. Об этом сообщила администрация округа, которая отметила, что бюст появился по инициативе местных жителей.

«Мы уважаем право граждан на увековечивание исторической памяти и отмечаем их значимость. В то же время подчеркиваем необходимость согласования в реализации своих инициатив с органами местного самоуправления», — сказано в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что это уже третий памятник руководителю СССР, появившийся в Вологодской области за последнее время.

Ранее прокуратура Вологодской области потребовала через суд признать недействительным контракт на создание памятника Иосифу Сталину. Речь идёт о соглашении между предпринимателем Екатериной Ложеницыной и музеем-заповедником «Вологодская ссылка». Прокуратура призвала вернуть памятник женщине и взыскать с неё 10,5 млн рублей в пользу музея.