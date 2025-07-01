В администрации Ростова объясниои причину неработающих фонтанов

В администрации Ростова-на-Дону официально прокомментировали ситуацию с временно отключенными фонтанами.
Поводом стало распространение в местных телеграм-каналах недостоверной информации о причинах их остановки 1 июля.
По данным местных властей, в данный момент специалисты проводят плановые технические работы на объектах. Все фонтаны будут запущены уже завтра, 2 июля.
— В настоящее время на фонтанах проводятся регламентные работы. Уже завтра они будут функционировать. Информация о том, что фонтаны не работают из-за отсутствия денежных средств на их содержание является ложной, — говорится в сообщении.
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