Первая эротика в советском кино, два брака и борьба с болезнью: как жила Александра Яковлева

В 2017 году она неожиданно публично сообщила о разрыве отношений с супругом. Позже стало известно, что пара распалась намного раньше. Хотя, по словам актрисы, чувства не прошли даже после разрыва. «Честно признаюсь, до сих пор не уверена, что наши чувства друг к другу прошли. Он живет за рубежом, но так и не завел новую семью, у него нет детей», — заявила она в интервью «Вокруг ТВ».