Первая эротика в советском кино, два брака и борьба с болезнью: как жила Александра Яковлева

Александре Яковлевой могло исполниться 68 лет.
Александра Яковлева — актриса, которая стала секс-символом 80-х после выхода первого отечественного фильма-катастрофы «Экипаж». Широкую популярность она получила также благодаря ролям Аленушки в новогодней сказке «Чародеи» и Леди Литтл в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». 2 июля Александре Яковлевой могло исполниться 68 лет. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Александры Яковлевой.
Александра Яковлева (настоящая фамилия Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. По данным СМИ, ее родители разбились в автокатастрофе. Также есть версия, что ее родители рано развелись. Точной информации нет, а слухи появились, так как ее воспитанием занимались бабушка и дедушка. Фамилию дедушки актриса и взяла впоследствии в качестве псевдонима.
В детстве Саша занималась хореографией, училась играть на скрипке и посещала кружок самодеятельности. Она с детства мечтала стать актрисой и бабушка поддерживала ее в этом. «Еще когда мне было пять лет, бабушка всем объявила, что Саша будет кинозвездой. Окружающие издевались, конечно. Но нам с бабушкой не было до этого никакого дела», — рассказывала актриса «7 Дней.ru». Окончив школу, девушка уехала в Санкт-Петербург, где поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне РГИСИ).
Карьера Александры Яковлевой.
В середине 70-х годов режиссер Александр Митта решил снять первый фильм-катастрофу в СССР и долго пытался найти актеров. Особенно долго искали актрису на роль стюардессы после отказа Елены Прокловой. Тогда на пробы пригласили Александру. В то время она была абсолютно свободна, так как ее отчислили из института за опоздания и срывы репетиций. «Экипаж» имел большой успех и стал первым «эротическим» советским фильмом. В этой картине Яковлева с Леонидом Филатовым снялись в постельной сцене, которую сегодня можно назвать безобидной.
У Александры Яковлевой была широкая популярностьФото: РИА Новости.
«После выхода выхода картины на меня посыпались многочисленные обвинения: как я могла сняться в такой порочной сцене? Но как я могла отказаться? Впервые снимаюсь в кино и сразу — в главной роли. Это невероятная удача и где уж тут капризничать», — рассказывала актриса «7 Дней.ru».
В 1981 году Александру пригласили на главную роль в сериал «Россия молодая». А год спустя на экраны вышел фильм «Чародеи», где Яковлева сыграла хрупкую Аленушку. Этот фильм тоже имел большой успех. Однако на самих съемках Яковлева показала всей группе свой непростой характер. Она стремилась всюду навести порядок: делала замечания костюмерам, осветителям, гримерам. Вся съемочная группа с трудом терпела капризы актрисы. Однажды вся группа объявили актрисе бойкот и перестали с ней разговаривать. Однако Яковлеву не смутило и ситуация вскоре забылась.
В 1984 году актрисе снова досталась главная роль. Она сыграла в мелодраме «Парашютисты». Спустя три года Яковлеву пригласили на съемки фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Актриса сыграла мисс Диану Литтл, и эта картина стала позже невероятно популярной. Эту работу называют последней яркой ролью Александры Яковлевой. В 2016 году она вернулась в профессию, снявшись в небольшой роли в новом фильме «Экипаж».
Яковлева вне кино.
В 90-х актриса перестала сниматься в киноФото: Photoagency Interpress / Global Look Press.
В 90-е годы актриса перестала сниматься. В этот период она устроилась работать в администрацию Калининграда, где до 1997 года занималась вопросами культуры и туризма. Далее она работала главой службы по управлению качеством в аэропорту «Пулково».
такую же должность Яковлева занимала на Октябрьской железной дороге. Она участвовала в запуске скоростных поездов типа «Сапсан» между Москвой и Петербургом. По ее инициативе в экспрессе был открыт вагон-ресторан в русском стиле.
В 2012 году Александра Яковлева была назначена руководителем калининградского регионального отделения партии «Яблоко». В этот же период она принимала участие в выборах на пост мэра Калининграда, однако по итогам голосования заняла пятое место, набрав 3,8% голосов избирателей.
Личная жизнь Александры Яковлевой.
Впервые замуж Александра вышла за своего однокурсника Валерия Кухарешина. Он был настолько влюблен в девушку, что быстро сделал предложение руки и сердца. Они прожили вместе около шести лет, и за это время у них родились двое детей — Лиза и Кондрат. Однако актеры не смогли жить вместе и разошлись.
2 февраля 1984 года во время съемок фильма «Парашютисты» Александра Яковлева встретила Калью Аасмяэ. Это произошло на аэродроме Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Аасмяэ был профессиональным парашютистом и актриса влюбилась в него с первого взгляда. Они поженились, но подробностями семейной жизни Яковлева не делилась.
Актриса снялась в фильме «Человек с бульвара Капуцинов’Фото: Global Look Press.
В 2017 году она неожиданно публично сообщила о разрыве отношений с супругом. Позже стало известно, что пара распалась намного раньше. Хотя, по словам актрисы, чувства не прошли даже после разрыва. «Честно признаюсь, до сих пор не уверена, что наши чувства друг к другу прошли. Он живет за рубежом, но так и не завел новую семью, у него нет детей», — заявила она в интервью «Вокруг ТВ».
В том же году она отпраздновала свое 60-летие. В документальном фильме «Александра Яковлева. Жизнь с чистого листа» артистка откровенно призналась, что на протяжении всей жизни стремилась к замужеству. «Замужеством я называю крепкую семью, где возможно опереться на сильное мужское плечо и находиться за супругом, а не впереди него. В предыдущих браках мне не удалось реализовать свое желание», — заявила она в фильме на «Первом канале».
Также она рассказала, что лишь в возрасте 60 лет Яковлева впервые испытала чувство настоящей любви. По ее словам, она осознала, что можно не просто находиться рядом с человеком, но и просыпаться и засыпать, думая о нем, дышать им и видеть окружающий мир его глазами. Имя мужчина Яковлева не озвучила.
Борьба с онкологией.
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О диагнозе Александра узнала после того, как выиграла выборы в калининградский Городской совет в сентябре 2016 года. Она стала себя плохо чувствовать, была плохая координация в движении. В то время она думала, что у нее проблемы с позвоночником или суставами.
«Врач посмотрела на меня и сказала: “Ничего себе!”. Это была опухоль, рак груди. Тут же анализы. Входит ко мне профессор Орлова. Она сказала, что деваться уже некуда. Мы стали делать мощное влияние химии. Мне было настолько больно.», — рассказывала звезда в 2019 году в программе «Судьба человека».
С каждый химией ей становилось все лучше и она начала ходить. Однако чуть позже стало известно, что метастазы пошли в мозг. У Яковлевой было огромное количество планов, которыми она поделилась в интервью «Вокруг ТВ» в 2017 году. Яковлева мечтала снять фильм, открыть фабрику по переработке овощей, запустить суперскоростные поезда в родном Калининграде. Александра Яковлева прошла 20 курсов химиотерапии и перенесла операцию, однако болезнь не отступила. 1 апреля 2022 года актриса ушла из жизни.