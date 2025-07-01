Умер известный кинооператор Джо Эпперсон, снимавший видео Майкла Джексона

Ушел из жизни известный американский кинооператор Джо Эпперсон, работавший над фильмами, телесериалами, реалити-шоу, концертами и музыкальными клипами, в том числе над видео для Майкла Джексона. Об этом сообщает THR.
Творческое наследие Эпперсона отмечено несколькими наградами и номинациями, среди которых три номинации на премию «Эмми». Его фильмография насчитывает более шестидесяти проектов.
Он снимал клипы для таких звезд, как Майкл Джексон, Элтон Джон, Шер, Уитни Хьюстон, Rolling Stones, Род Стюарт и Black Sabbath, а также реалити-шоу «X-Фактор» и «Большой брат», комедийные сериалы «Джефферсоны», «Женаты и с детьми» и «Полный дом».
Эпперсон скончался в возрасте 80 лет в медицинском центре в Огайо из-за остановки сердца. Об этом рассказала его супруга, с которой он прожил в браке около шестидесяти лет.
Проблемы со здоровьем начались у Джо в апреле, когда у него произошел разрыв аппендикса.
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