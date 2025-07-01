Змея заползла в мебельный магазин в Любани

Спасателей пришлось вызывать в мебельный магазин в Любани из-за обнаруженной там змеи. Как сообщили в МЧС, инцидент произошел днем во вторник, 1 июля 2025 года. Работники и посетители мебельного магазина увидели в помещении змею, но самостоятельно определить, опасна ли она, не смоги и вызвали МЧС.
— Для отлова пресмыкающегося не потребовалось специального оборудования — змея вела себя спокойно и не проявляла агрессии. После осмотра выяснилось, что это уж, который не несет угрозы для человека, — сообщили спасатели.
Уда словили и отпустили на волю, в естественную среду обитания.
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