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Змея заползла в мебельный магазин в Любани

В Любани в мебельный магазин забралась змея.

Источник: Комсомольская правда

Спасателей пришлось вызывать в мебельный магазин в Любани из-за обнаруженной там змеи. Как сообщили в МЧС, инцидент произошел днем во вторник, 1 июля 2025 года. Работники и посетители мебельного магазина увидели в помещении змею, но самостоятельно определить, опасна ли она, не смоги и вызвали МЧС.

— Для отлова пресмыкающегося не потребовалось специального оборудования — змея вела себя спокойно и не проявляла агрессии. После осмотра выяснилось, что это уж, который не несет угрозы для человека, — сообщили спасатели.

Уда словили и отпустили на волю, в естественную среду обитания.

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