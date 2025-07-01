Садовод развенчал популярные мифы о фитофторе помидоров

Кроме того, существуют мифы о народных и биологических средствах, которые якобы помогают вылечить фитофтору. Например, популярные рецепты с молоком и йодом или раствором соды не только неэффективны, но и могут быть вредными для растений. Сода, например, является ядом для растений, а фитофтора на такие средства не реагирует.