Садовод развенчал популярные мифы о фитофторе помидоров

Лето в этом году оказалось довольно дождливым, что создает идеальные условия для появления фитофторы. Эта болезнь сокращает урожай и особенно опасна для пасленовых культур — помидоров, картофеля и баклажанов. Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, как защитить свои растения.
— Возбудитель может находиться в почве. Поэтому первое правило — никогда не сажать культуру на культуру, — поделился садовод в беседе с aif.ru.
Однако возбудителем фитофторы является грибок, чьи споры распространяются по воздуху с помощью ветра. Поэтому даже если почва на вашем участке чистая, вероятность заражения остается. Очень важно поддерживать порядок в огороде, удаляя гнилые растения.
Многие садоводы ошибочно считают, что можно вылечить фитофтору, заметив пятна на листьях. Однако на этой стадии заболевание уже будет необратимым, и вылечить растение нельзя. На самых ранних стадиях фитофторы можно попробовать использовать бордосскую смесь — медный купорос с известью, чтобы остановить развитие болезни.
Кроме того, существуют мифы о народных и биологических средствах, которые якобы помогают вылечить фитофтору. Например, популярные рецепты с молоком и йодом или раствором соды не только неэффективны, но и могут быть вредными для растений. Сода, например, является ядом для растений, а фитофтора на такие средства не реагирует.