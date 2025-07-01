Почему фильмы ужасов могут быть полезными для психики: эксперт дала ответ

Фильмы ужасов могут быть полезны для психического здоровья. По словам психолога Елены Масоловой, они помогают людям безопасно проживать свои страхи и тревоги, сталкиваясь с ними в контролируемой обстановке. Об этом пишет NEWS.ru.
— Если человек избегает проживания страха в своей повседневной жизни, то фильм ужаса как раз позволит ему выразить это чувство не прямым способом, а, как говорит гештальт-терапия, через дефлексию — один из видов сопротивления, — объяснила специалист.
Также психолог добавила, что фильмы ужасов могут компенсировать недостаток острых ощущений и эмоциональных переживаний в повседневности. В некоторых случаях они помогают людям проживать подавленную агрессию или исследовать темы, которые в обычной жизни являются табу.
Согласно Масоловой, любовь к этому жанру может быть признаком скучной жизни, в которой человеку не хватает сильных переживаний, или же недостатка возможностей для выражения агрессии. Через идентификацию с героями фильмов ужасов люди могут проживать спектр чувств.