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Железняк заявил, что на Украине хотят отменить банковскую тайну

Ярослав Железняк заявил, что это может произойти в ближайшие три года.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Минфин Украины планирует отменить или значительно ослабить банковскую тайну для предоставления налоговой службе возможности получения доступа к счетам плательщиков налогов.

«Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно ослабить) банковскую тайну», — написал Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, за счет инициативы налоговая служба сможет получать «внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков».

Ранее сообщалось, что на Украине отменили запрет на отсрочку от мобилизации для аспирантов-контрактников.