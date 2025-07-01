Железняк заявил, что на Украине хотят отменить банковскую тайну

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Минфин Украины планирует отменить или значительно ослабить банковскую тайну для предоставления налоговой службе возможности получения доступа к счетам плательщиков налогов.
«Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно ослабить) банковскую тайну», — написал Ярослав Железняк в Telegram.
По его словам, за счет инициативы налоговая служба сможет получать «внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков».
Ранее сообщалось, что на Украине отменили запрет на отсрочку от мобилизации для аспирантов-контрактников.