Профессора СПбГУ Суворова арестовали за проукраинский лозунг

Профессора Санкт-Петербургского университета арестовали за публикацию в соцсети проукраинского лозунга и атрибутики экстремистской организации. Он признался, что забыл его удалить. Теперь мужчина проведет в спецприемнике десять суток. Ранее вуз уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за студентов-леворадикалов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».