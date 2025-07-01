Единственный в истории таран бронепоезда. Истории героизма и стойкости рассказали на презентации книги «Цитадели мужества»

Полина Бондаренко заметила, что о ее населенном пункте рассказано действительно много очень ценной и важной информации, например о улицах, названных в честь героев, о Борисе Михайлове, который погиб у Острошицкого Городка в годы освобождения Беларуси. Также рассказано о партизанском и подпольном движении, о том, как сохраняется память в Народном музее Боевой Славы Острошицкого Городка, которому в прошлом году исполнилось 60 лет. Эта информация вошла в издание БЕЛТА.