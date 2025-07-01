Единственный в истории таран бронепоезда. Истории героизма и стойкости рассказали на презентации книги «Цитадели мужества»

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истории мужества рассказали на презентации книги БЕЛТА «Цитадели мужества» представители населенных пунктов, удостоенных вымпела «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Презентация состоялась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.
«Цитадели мужества». БЕЛТА презентовала книгу о населенных пунктах, награжденных вымпелом за мужество и стойкость Участник операции «Багратион»: мы добыли победу на полях сражений, спасибо, что помните.
В частности, единственный в истории войны танковый таран фашистского бронепоезда был совершен 25 июня 1944 года возле железнодорожной станции Черные Броды. Беспримерный подвиг совершили Дмитрий Комаров и Михаил Бухтуев.
«Начало наступательной операции “Багратион”. Только за освобождение Октябрьского района 16 воинов Советской армии награждены званием Героя Советского Союза», — сказала председатель Протасовского сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета Октябрьского района Гомельской области Оксана Галчинская. В этой связи она упомянула уникальный подвиг, единственный в годы войны, — таран фашистского бронепоезда. Жители Октябрьского ежегодно 25 июня приезжают на это место поклониться и почтить подвиг этих героев, отметила представитель Октябрьского.
«Городской поселок Октябрьский одним из первых удостоен высокой награды — вымпела “За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны”. Жители Октябрьского гордятся, что наш населенный пункт удостоен такой великой награды. “Партизанский край”, “вторая Москва” — эти названия прочно вошли в историческую летопись Октябрьского района, — отметила Оксана Галчинская. — В первые дни войны на территории Октябрьского были созданы мощные партизанские бригады, которые не дали врагу в первые дни войны активно продвинуться на восток. Уже 6 августа 1941 года командиру отряда Тихону Бумажкову и комиссару Федору Павловскому было присвоено звание Героя Советского Союза».
В конце марта 1942 года фашистские каратели провели на территории Октябрьского района операцию «Бамберг», направленную на уничтожение партизанских отрядов и мирных жителей. Погибло более 6 тыс. мирных жителей, напомнила Оксана Галчинская.
Учитель истории Острошицко-Городокской средней школы Полина Бондаренко отметила, что Острошицкий городок — единственный сельский населенный пункт, который награжден этим вымпелом. Местные жители свято чтут память о великом подвиге, который совершил белорусский народ, советский народ, Красная армия, отдают дань памяти ежегодно в День Победы, День Независимости. Вместе с молодым поколением посещают памятные места, тем самым передают историю о великом подвиге.
«Наш Народный музей Боевой Славы Острошицкого Городка тесно сотрудничал с БЕЛТА. Мы в том числе передавали данные для создания той самой книги, где рассказывается о великом подвиге нашего народа, в частности жителей Острошицкого Городка», — рассказала она.
Полина Бондаренко заметила, что о ее населенном пункте рассказано действительно много очень ценной и важной информации, например о улицах, названных в честь героев, о Борисе Михайлове, который погиб у Острошицкого Городка в годы освобождения Беларуси. Также рассказано о партизанском и подпольном движении, о том, как сохраняется память в Народном музее Боевой Славы Острошицкого Городка, которому в прошлом году исполнилось 60 лет. Эта информация вошла в издание БЕЛТА.
Председатель Славгородского районного Совета депутатов Могилевской области Светлана Езерская, продолжая тему самоотверженности жителей белорусских населенных пунктов, отметила, что цитаделью мужества можно назвать всю Беларусь. «Мы все можем гордиться каждым уголком Беларуси. Каждый из представителей населенных пунктов мог бы выйти из зала (где проходила презентация. — Прим. БЕЛТА) и рассказать историю своего города, населенного пункта. И все эти истории — о мужестве, стойкости, героизме советских воинов, Красной армии, населения, партизан», — подчеркнула она.
На презентации книги «Цитадели мужества» присутствовали представители всех 42 населенных пунктов, удостоенных вымпела «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны».
В основу издания легли материалы журналистов газеты «7 дней», которые публиковались на ресурсах БЕЛТА. Первый текст вышел в январе 2024 года, заключительный — в конце июня 2025-го. За полтора года журналисты пообщались с краеведами и жителями каждого из 42 населенных пунктов, объездили десятки мемориалов, воинских кладбищ и сожженных деревень, разыскали участников Великой Отечественной и их родных.
В книге приведены примеры всенародного сопротивления. Подвиг особо отмечен на государственном уровне. Эти населенные пункты были награждены вымпелами — знак отличия учредил своим указом Президент Беларуси 6 октября 2004 года. За каждой из 42 цитаделей мужества стоит удивительная история смелости, героизма и веры в победу, которую авторы книги постарались передать максимально достоверно.
Книга «Цитадели мужества» вышла тиражом 1018 экземпляров. Ее публикация стала возможна благодаря поддержке ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Руководство Минского автомобильного завода с радостью откликнулось на предложение о сотрудничестве.
«3 июля 1944 года был освобожден город Минск, а 9 августа 1944 года собранный коллектив приступил к сборке первых автомобилей, — отметил генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович, рассказывая историю возглавляемого предприятия. — Машины собирались и шли на фронт освобождать те города, которые еще были заняты немецкими захватчиками».
Действительно, жители Минска, фронтовики, партизаны — это первые работники Минского автомобильного завода. Те корпуса, на которых начиналась производственная сборка, и сегодня существуют, являются производственными корпусами. В перспективе там планируется сделать музей.
Говоря о том, почему предприятие откликнулось на предложение поддержать издание книги, Валерий Иванкович пояснил, что историю нужно помнить и передавать. «Пусть всегда будет мирное небо над головой, всегда будут спокойные трудовые будни. Заводы будут работать, а люди мирно жить. Это самое главное», — сказал он.
Презентация неслучайно прошла в преддверии Дня Независимости Беларуси. Этот праздник является символом героизма белорусского народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Книга «Цитадели мужества» — об этом. В издании рассказывается о населенных пунктах, которые являются примером подвига и всенародного сопротивления, проявленных в годы Великой Отечественной войны. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.