Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госкомитет Азербайджана заявил о задержании главы диаспоры в Екатеринбурге

Причины задержания и место содержания Шахлинского неизвестны.

Источник: Комсомольская правда

Возглавляющий азербайджанскую диаспору в Екатеринбурге Шахин Шихлинский, был взят под стражу. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Информация о причинах ареста и месте содержания Шахлинского официально не сообщалась.

Недавно стало известно, что Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал еще одного подозреваемого в убийствах прошлых лет. Бакира Сафарова заключили под стражу до 19 июля.

Также известно, что в Баку хотят провести собственную экспертизу тел азербайджанских граждан, которые являлись фигурантами дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге.