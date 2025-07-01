Госкомитет Азербайджана заявил о задержании главы диаспоры в Екатеринбурге

Возглавляющий азербайджанскую диаспору в Екатеринбурге Шахин Шихлинский, был взят под стражу. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.
Информация о причинах ареста и месте содержания Шахлинского официально не сообщалась.
Недавно стало известно, что Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал еще одного подозреваемого в убийствах прошлых лет. Бакира Сафарова заключили под стражу до 19 июля.
Также известно, что в Баку хотят провести собственную экспертизу тел азербайджанских граждан, которые являлись фигурантами дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге.