Губернатор Гладков рассказал об анархии в одном из сел Белгородской области

Кроме того, в мае проверка строительства оборонительных сооружений в Белгородской области выявила нарушения на сумму 109 миллионов рублей. Глава региона отметил, что имеются нарушения со стороны подрядных организаций, связанные с завышением объемов выполненных работ, и подготовленные документы были направлены в суд.