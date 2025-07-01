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Губернатор Гладков рассказал об анархии в одном из сел Белгородской области

В результате отселения администрации в одном из приграничных сел Белгородской области образовалась анархия. Об этом во вторник, 1 июля, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

В результате отселения администрации в одном из приграничных сел Белгородской области образовалась анархия. Об этом во вторник, 1 июля, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

На беспорядки пожаловались сами местные. По словам губернатора, за отселенной администрацией потянулись и жители населенного пункта.

— Я приехал, хожу по улицам, захожу в магазин — мне владелец магазина говорит: «Вячеслав Владимирович, у нас анархия», — рассказал глава Белгородской области.

Гладков отметил, что после жалоб местных жителей ситуацию исправили, передает РБК.

Еще один скандал в регионе произошел в середине июня. Систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенную для защиты приграничных районов Белгородской области, обнаружили в объявлении на популярном российском сайте. Гладков поручил региональному министру цифрового развития Сергею Четверикову проверить наличие всех единиц оборудования РЭБ.

Кроме того, в мае проверка строительства оборонительных сооружений в Белгородской области выявила нарушения на сумму 109 миллионов рублей. Глава региона отметил, что имеются нарушения со стороны подрядных организаций, связанные с завышением объемов выполненных работ, и подготовленные документы были направлены в суд.