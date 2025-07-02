В одном из зданий старых «Крестов» откроют гостиницу

С большой долей вероятности на месте бывшей тюрьмы появятся гостиница, гастрокластер и музей тюрьмы, рассказал представитель девелопера, выигравшего торги на покупку «Крестов», на мероприятии IPG.Estate по итогам первого полугодия на рынке коммерческой недвижимости 1 июля. Сейчас на объекте проводится историко-культурная экспертиза.