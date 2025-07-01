Уимблдонская клубничка: пока теннисисты борются за миллионные призы, публика развлекается деликатесами и сплетнями

В Лондоне стартовал третий в сезоне турнир Большого шлема. Но внимание публики приковано совсем не к теннису, а к светским интригам. Главный вопрос: появится ли на турнире Кейт Миддлтон?! Ее серьезные проблемы со здоровьем в прошлом году не обсуждал только ленивый. Принцесса Уэльская даже записала видеообращение: «Мой диагноз стал для всей нашей семьи шоком. Но надеюсь, что все нормализуется и я снова начну жить полноценной жизнью».
Появившись на публике всего два раза, одним из которых стал мужской финал Уимблдона-2024, Кейт продолжила уделять приоритетное внимание своему здоровью. И ушла в тень. По слухам, супруга принца Уильяма уже начала пересматривать и свой нынешний график, ссылаясь на нежелание появляться на людях.
По словам бывшего придворного, сейчас самое важное — полное выздоровление Кейт Миддлтон. «До конца года она будет менее активна. Я удивлюсь, если мы увидим ее чаще трех раз в ближайшие месяцы», — заявил он, отметив при этом, что публичные мероприятия оказывают на принцессу серьезную эмоциональную и физическую нагрузку и даже после лечения рака появление на публике дается ей нелегко.
Об особой любви к большому теннису Кейт Миддлтон рассказывала в далеком 2017 году в интервью BBC: «Я начала смотреть Уимблдон в детстве, мне было лет 7, и это было очень важной частью моего взросления. Теннис — это квинтэссенция английского лета. Меня Уимблдон всегда вдохновлял, я даже как-то играла в теннис, несмотря на то что мое сердце принадлежит хоккею на траве».
Принцесса Уэльская с 2016 года является патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, и посещать Уимблдон — ее обязанность. За все время своего брака Кейт пропустила соревнования лишь однажды — в 2013 году, будучи беременной принцем Джорджем. Символично, что именно в этот год Энди Маррей прервал 77-летнюю серию неудач британских теннисистов, выиграв мужской финал.
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Уимблдон — это не только теннис, но и модное светское событие. Именно Кейт Миддлтон уже много лет является законодательницей мод на главном английском теннисном турнире: «Я стараюсь всегда выбирать что-то, что отражает атмосферу праздника и спорта. Важно, чтобы было удобно, но при этом элегантно». В разные годы супруга принца Уильяма появлялась в платьях от Alexander McQueen, Emilia Wickstead и Jenny Packham, неизменно вызывая восхищение публики. «Мода, на мой взгляд, это способ выразить себя. И я верю, что мои наряды на Уимблдоне вдохновляют людей на создание собственных стильных образов», — отвечает каждый раз на комплименты Кейт.
Но не одной модой един Уимблдон. Для настоящих поклонников турнира ожидание его начала — это уже часть спортивного праздника. Чтобы попасть на турнир, фанаты со всех концов света приезжают в Лондон, разбивают палатки и занимают очередь за сутки до начала матчей. «Эта традиция, известная как “очередь”, существует с 1927 года и привлекает любителей тенниса, желающих приобрести билеты без предварительного бронирования. Организаторы выделяют специальную площадку для палаток, а волонтеры выдают талоны с номером в очереди», — рассказывают старожилы соревнований.
Так называемая опция гарантирует, что никто не сможет «проскочить» вперед, все будут иметь равные шансы. Правила строгие: разрешены только двухместные палатки, чтобы обеспечить достаточно места для всех желающих. При этом «очередь» — это не просто ожидание, это целое сообщество. Здесь можно встретить единомышленников, поделиться едой и напитками и просто хорошо провести время. Вот и в этом году картина повторилась: 8 утра, Лондон, район SW19, многочисленные палатки, а в них — те, кто готов на все ради возможности первыми увидеть матчи легендарного турнира.
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И, конечно, еще одна традиция, без которой Уимблдон немыслим, — клубника со сливками. Правда, в этом году за порцию самого любимого лакомства турнира — не менее 10 отборных ягод — придется выложить 2,70 фунта стерлингов (290 рублей. — Ред.). По словам организаторов Уимблдона, причин тому несколько: «Во-первых, инфляция и рост цен на продукты питания в целом повлияли на стоимость ингредиентов. Во-вторых, стандарты качества, предъявляемые к клубнике, выращиваемой специально для Уимблдона, также увеличивают ее цену. В-третьих, большой спрос на этот десерт во время турнира позволяет продавцам устанавливать более высокую стоимость».
Но, несмотря на цену, многие считают, что это вкусное удовольствие стоит того, чтобы хотя бы раз в год почувствовать себя частью большого спортивного праздника. Игроки выйдут на корт, болельщики начнут аплодировать, клубника будет подана. И где-то между тишиной перед подачей и ревом после розыгрыша все вспомнят, почему Уимблдон пропитан символизмом.