Уимблдонская клубничка: пока теннисисты борются за миллионные призы, публика развлекается деликатесами и сплетнями

Так называемая опция гарантирует, что никто не сможет «проскочить» вперед, все будут иметь равные шансы. Правила строгие: разрешены только двухместные палатки, чтобы обеспечить достаточно места для всех желающих. При этом «очередь» — это не просто ожидание, это целое сообщество. Здесь можно встретить единомышленников, поделиться едой и напитками и просто хорошо провести время. Вот и в этом году картина повторилась: 8 утра, Лондон, район SW19, многочисленные палатки, а в них — те, кто готов на все ради возможности первыми увидеть матчи легендарного турнира.