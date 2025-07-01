Кореец поджег вагон метро с людьми из-за развода: как горе заставляет убивать окружающих

— Например, пережив большой стресс, он оказывается в ситуации, которая напоминает ему то самое травмирующее событие. Тогда человек становится неадекватным, проявляет повышенную жестокость и агрессию, — пояснила специалист. — У него возникают флешбэки. Например, когда-то человек обнимал жену — и рядом в транспорте видит мужчину, который тоже обнимает свою девушку. У него возникают воспоминания, он может видеть в чужой женщине свою бывшую. В этот момент у него притупляются чувства и происходят вспышки ярости.