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Кореец поджег вагон метро с людьми из-за развода: как горе заставляет убивать окружающих

В Сеуле мужчина устроил пожар в вагоне метро из-за развода. Он разлил бензин и поджег его, когда поезд с людьми находился в тоннеле. В результате 22 пассажирам потребовалась госпитализация, а 128 человек получили медпомощь на месте. На допросе мужчина заявил, что совершил преступление из-за того, что был недоволен результатами развода с женой. Почему из-за личного горя в людях просыпается неконтролируемая жажда навредить окружающим, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

В Сеуле мужчина устроил пожар в вагоне метро из-за развода. Он разлил бензин и поджег его, когда поезд с людьми находился в тоннеле. В результате 22 пассажирам потребовалась госпитализация, а 128 человек получили медпомощь на месте. На допросе мужчина заявил, что совершил преступление из-за того, что был недоволен результатами развода с женой. Почему из-за личного горя в людях просыпается неконтролируемая жажда навредить окружающим, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По словам психолога Натальи Наумовой, как правило, это посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — когда ситуации, вызывающие у человека боль, провоцируют «помутнение» сознания.

— Например, пережив большой стресс, он оказывается в ситуации, которая напоминает ему то самое травмирующее событие. Тогда человек становится неадекватным, проявляет повышенную жестокость и агрессию, — пояснила специалист. — У него возникают флешбэки. Например, когда-то человек обнимал жену — и рядом в транспорте видит мужчину, который тоже обнимает свою девушку. У него возникают воспоминания, он может видеть в чужой женщине свою бывшую. В этот момент у него притупляются чувства и происходят вспышки ярости.

При этом он может до конца не осознавать свои действия и их последствия, подчеркнула психолог:

— Таких вариаций может быть сколько угодно. Человек может совершенно бессмысленно убивать незнакомых людей или наносить им физический вред, потому что видит галлюцинации и находится в неадекватном состоянии.

Однако в большинстве случаев в жизни у человека происходили другие травмирующие события, предшествовавшие ситуации, которая стала «спусковым крючком» для жестокости и насилия по отношению к окружающим людям, заверила эксперт.

— Возможно, у человека накопился стресс, например, его жизнь подвергалась опасности. Он не прожил эту травму, не проработал. Память ее вытеснила, но, когда человек теряет опору в сложной жизненной ситуации, тогда у него появляется отчаяние. Он уверен, что терять ему больше нечего, поэтому может начать убивать ни в чем не повинных людей, — объяснила Наумова.

Как справиться с ПТСР, «Вечерней Москве» рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин.