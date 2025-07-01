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Самара примет участие во Всероссийском музыкальном проекте #ПЕСНИПОДРУКОЙ

Акцию #ПЕСНИПОДРУКОЙ проведут в Музыкальные коллективы из 14 регионов Поволжья запишут живое выступление на фоне исторических памятников, национальных парков и экзотических сельских уголков в рамках акции #ПЕСНИПОДРУКОЙ, в числе которых и Самара.

Акцию #ПЕСНИПОДРУКОЙ проведут в Музыкальные коллективы из 14 регионов Поволжья запишут живое выступление на фоне исторических памятников, национальных парков и экзотических сельских уголков в рамках акции #ПЕСНИПОДРУКОЙ, в числе которых и Самара.

На этой неделе живые выступления начнут записывать Дмитрий Жохов из группы «Ананасы», струнный квартет Anima Евгения Фомичева, ансамбль гитары «Резонанс», «Волга-Фолк Бэнд» и другие.

Цель организаторов — познакомить молодёжь с культурным наследием предков и поднять престиж отечественного искусства. Организацией займется структура полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе и администрация регионов.

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