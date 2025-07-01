В ДТП с автомобилем «Газель» на трассе в Башкирии погиб водитель иномарки

Сегодня, 1 июля, в Белокатайском районе Башкирии произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГАИ республики.
По предоставленным данным, на 32-м километре дороги Большеустикинское — Новобелокатай 46-летний водитель «Газели» столкнулся со встречным автомобилем «Киа Сид» с 56-летним мужчиной за рулем.
В результате случившегося на месте происшествия скончался водитель иномарки. В больницу попали также два его пассажира. В настоящий момент идет разбирательство причин столкновения.
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