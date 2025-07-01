Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП с автомобилем «Газель» на трассе в Башкирии погиб водитель иномарки

В ГАИ сообщили подробности смертельного ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 июля, в Белокатайском районе Башкирии произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГАИ республики.

По предоставленным данным, на 32-м километре дороги Большеустикинское — Новобелокатай 46-летний водитель «Газели» столкнулся со встречным автомобилем «Киа Сид» с 56-летним мужчиной за рулем.

В результате случившегося на месте происшествия скончался водитель иномарки. В больницу попали также два его пассажира. В настоящий момент идет разбирательство причин столкновения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.