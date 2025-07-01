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Украинцы во Львове покидали страну с помощью несуществующей организации

Несуществующая организация «Гуманитарная надежда нации» продавала жителям Львова поддельные документы, позволяющие покинуть Украину.

Источник: Аргументы и факты

Львовская прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения украинской границы гражданами, получившими разрешение от Львовской областной военной администрации (ОВА) на основании обращений от вымышленной организации «Гуманитарная надежда нации». При этом на поддельных документах стояла подпись российского императора Александра III, сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

«В сети распространяется информация о том, что должностное лицо несуществующей организации организовывало выезд военнообязанных мужчин через государственную границу Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Расследованием займутся сотрудники территориального отдела полиции. В свою очередь Львовская ОВА признала факт согласования пересечения границы украинцами на основании поддельных писем, объяснив это сложностью детальной проверки всех поступающих запросов.

Ранее стало известно, что сотрудник ТЦК, грозя мобилизацией, вымогал 35 тысяч гривен у футбольной команды.