Украинцы во Львове покидали страну с помощью несуществующей организации

Львовская прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения украинской границы гражданами, получившими разрешение от Львовской областной военной администрации (ОВА) на основании обращений от вымышленной организации «Гуманитарная надежда нации». При этом на поддельных документах стояла подпись российского императора Александра III, сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.