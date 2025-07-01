В Telegram появились списки задач для премиум-подписчиков

После последнего обновления в Telegram появилась новая функция — списки задач. На данный момент эта возможность доступна только пользователям с премиум-подпиской.
С помощью списков можно создавать задачи прямо в чатах и делиться ими с другими участниками группы, что позволяет лучше организовывать совместную работу и контролировать выполнение дел.
Кроме того, в приложении появился специальный интерфейс для отправки контента в каналы. Пользователи теперь могут предлагать свои посты для публикации, а авторы контента имеют возможность получать вознаграждение в виде звёзд Telegram или криптовалюты Toncoin.
Эта функция расширяет способы монетизации и взаимодействия внутри платформы, стимулируя пользователей создавать качественный и востребованный контент.
Ранее в бета-версии Telegram для Android появилась новая функция, связанная с проверкой фактов. Как писал KP.RU, согласно данным из исходного кода, анализом информации могут заниматься организации, получившие соответствующие полномочия от государственных органов.