Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Telegram появились списки задач для премиум-подписчиков

Telegram улучшил работу с задачами и расширил возможности для авторов.

Источник: Комсомольская правда

После последнего обновления в Telegram появилась новая функция — списки задач. На данный момент эта возможность доступна только пользователям с премиум-подпиской.

С помощью списков можно создавать задачи прямо в чатах и делиться ими с другими участниками группы, что позволяет лучше организовывать совместную работу и контролировать выполнение дел.

Кроме того, в приложении появился специальный интерфейс для отправки контента в каналы. Пользователи теперь могут предлагать свои посты для публикации, а авторы контента имеют возможность получать вознаграждение в виде звёзд Telegram или криптовалюты Toncoin.

Эта функция расширяет способы монетизации и взаимодействия внутри платформы, стимулируя пользователей создавать качественный и востребованный контент.

Ранее в бета-версии Telegram для Android появилась новая функция, связанная с проверкой фактов. Как писал KP.RU, согласно данным из исходного кода, анализом информации могут заниматься организации, получившие соответствующие полномочия от государственных органов.