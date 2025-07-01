На портале «Госуслуг» запущен новый сервис, позволяющий льготным категориям граждан оформлять социальные вклады и счета. Об этом сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
«Сервис по оформлению новых выгодных банковских продуктов — социальных вкладов и счетов — заработал на “Госуслугах”. Воспользоваться им могут льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков-участников программы», — говорится в сообщении.
Банки уже начали присоединяться к сервису.
Воспользоваться новыми продуктами смогут россияне старше 18 лет, получающие одну из следующих социальных выплат: единое пособие на детей и беременных женщин, ежемесячное или единовременное пособие по социальному контракту, а также федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.
С помощью сервиса можно открыть социальный вклад на сумму до 50 тыс. рублей по максимально возможной ставке, установленной банком. Такой вклад можно пополнять в любое время, но не превышая установленный лимит. Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются каждый месяц.
Социальный счёт не имеет ограничений по сумме и может быть открыт на срок один год. Процентная ставка по нему определяется индивидуально в договоре. На остаток средств до 50 тысяч рублей проценты начисляются не ниже половины ключевой ставки ЦБ. Снимать деньги можно без ограничений, а проценты начисляются на ежедневный остаток и выплачиваются ежемесячно.
«Обратите внимание. Заключить договор можно только самостоятельно через “Госуслуги”. Если кто-то звонит с предложением открыть для вас вклад или счёт — это мошенники», — предупредили в Минцифры.
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