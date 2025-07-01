Социальный счёт не имеет ограничений по сумме и может быть открыт на срок один год. Процентная ставка по нему определяется индивидуально в договоре. На остаток средств до 50 тысяч рублей проценты начисляются не ниже половины ключевой ставки ЦБ. Снимать деньги можно без ограничений, а проценты начисляются на ежедневный остаток и выплачиваются ежемесячно.