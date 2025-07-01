Макрон заявил о намерении продолжить контакты с Путиным

25 июня после саммита Североатлантического альянса Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы нужно начать думать о взаимодействии с российской стороной по вопросам ограничения вооружений и восстановления доверия. Французский лидер подчеркнул, что европейским столицам необходимо переосмыслить понятие безопасности на территориях от Черного моря до Арктики.