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Макрон заявил о намерении продолжить контакты с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на продолжение контактов с российским коллегой Владимиром Путиным после их телефонного разговора. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на продолжение контактов с российским коллегой Владимиром Путиным после их телефонного разговора. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

— Эммануэль Макрон призвал своего коллегу к прекращению огня «как можно скорее» и будет продолжать «обмен мнениями» с ним, — передает портал Le Figaro.

В рамках прошедшего 1 июля разговора Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер напомнил главе Франции, что конфликт является прямым следствием политики западных стран, которые в течение многих лет создавали в стране антироссийский плацдарм, а теперь затягивают боевые действия.

25 июня после саммита Североатлантического альянса Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы нужно начать думать о взаимодействии с российской стороной по вопросам ограничения вооружений и восстановления доверия. Французский лидер подчеркнул, что европейским столицам необходимо переосмыслить понятие безопасности на территориях от Черного моря до Арктики.