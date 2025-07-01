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Жара возвращается в Молдову: Опять +35 и пекло — синоптики выдали жуткий прогноз, от которого закипят не только мозги

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 2 июля.

Источник: Комсомольская правда

А вот теперь самое время рассказать о погодке на завтра, 2 июля. Рассказываем…

Ночью синоптики нам прогнозируют до 18 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на три градуса.

Жара возвращается. Днем воздух прогреется до +27 градусов, хорошо, что нас ожидает переменная облачность, будет ветрено. А вот осадков ждать не стоит.

Вечером будет до 25 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит 12−13 метров в секунду, а относительная влажность — 55%.

Вот какой прогноз дают синоптики. Фото: соцсети.

А вот в ближайшие дни нас ждет настоящее пекло, синоптики предупредили, что в пятницу, 4 июля, столбик термометра поднимется до 35 градусов жары!

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