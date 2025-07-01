Гусеничный бульдозер задавил туристку, собиравшую ракушки на пляже в Италии

Бывший муж пенсионерки рассказал, что тело несчастной было так сильно изуродовано многотонной машиной, что спасателю, который оказался свидетелем произошедшего, самому потребовалась госпитализация. По словам других очевидцев, у сдававшего назад бульдозера не были включены предупреждающие огни или звуковые сигналы заднего хода.