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Гусеничный бульдозер задавил туристку, собиравшую ракушки на пляже в Италии

Гусеничный бульдозер насмерть задавил туристку, которая собирала ракушки на одном из итальянском пляжей. Об этом сообщило издание The Sun.

Гусеничный бульдозер насмерть задавил туристку, которая собирала ракушки на одном из итальянском пляжей. Об этом сообщило издание The Sun.

Жертвой стала 66-летняя учительница английского языка Элиса Спадавеккья. Женщина собирала ракушки на пляже Пинарелла-ди-Червия. В этот момент 54-летний шофер бульдозера Лерри Гноли направил машину прямо на туристку и задавил ее задним ходом.

Бывший муж пенсионерки рассказал, что тело несчастной было так сильно изуродовано многотонной машиной, что спасателю, который оказался свидетелем произошедшего, самому потребовалась госпитализация. По словам других очевидцев, у сдававшего назад бульдозера не были включены предупреждающие огни или звуковые сигналы заднего хода.

После задержания шофера выяснилось, что тот был в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители также выяснили, что Гноли запретили управлять транспортом в 2023 году. Ему вменяют обвинения в непредумышленном убийстве и нарушении трудового законодательства, говорится в публикации.

В начале июня мусоровоз насмерть задавил пенсионерку в Подмосковье. Инцидент произошел в Старой Купавне.