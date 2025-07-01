Гусеничный бульдозер задавил туристку, собиравшую ракушки на пляже в Италии

Гусеничный бульдозер насмерть задавил туристку, которая собирала ракушки на одном из итальянском пляжей. Об этом сообщило издание The Sun.
Жертвой стала 66-летняя учительница английского языка Элиса Спадавеккья. Женщина собирала ракушки на пляже Пинарелла-ди-Червия. В этот момент 54-летний шофер бульдозера Лерри Гноли направил машину прямо на туристку и задавил ее задним ходом.
Бывший муж пенсионерки рассказал, что тело несчастной было так сильно изуродовано многотонной машиной, что спасателю, который оказался свидетелем произошедшего, самому потребовалась госпитализация. По словам других очевидцев, у сдававшего назад бульдозера не были включены предупреждающие огни или звуковые сигналы заднего хода.
После задержания шофера выяснилось, что тот был в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители также выяснили, что Гноли запретили управлять транспортом в 2023 году. Ему вменяют обвинения в непредумышленном убийстве и нарушении трудового законодательства, говорится в публикации.
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