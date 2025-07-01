«Больше, чем Италия»: певец Пупо назвал условие переезда в Россию

Итальянский певец Энцо Гинацци, известный под псевдонимом Пупо (Pupo) рассказал об условии своего переезда в Россию. Он считает, что РФ ему дала даже больше, чем Италия.
По словам артиста, он не переставал выступать в России и не боится никаких угроз на фоне текущей политической ситуации.
— Россия мне дала очень много, возможно, в какой-то момент даже больше, чем Италия, поэтому я никогда не подчинюсь никаким эмбарго, запретам, отмене культуры. Если бы вдруг приняли закон, что итальянцам больше нельзя ездить в Россию, перееду в Россию, — сказал артист.
Гинацци также рассказал, что в случае выбора между двумя странами, он выбрал бы именно в Россию, передает ТАСС.
4 октября музыкант выступит с концертным шоу на LiveArena в Москве. На своих выступлениях Пупо неоднократно пел песни по-русски: «Есть только миг», «Подмосковные вечера», «Катюша», и не исключает, что еще может спеть композицию о России, если ему предоставят хорошие стихи.
До этого стало известно, что американо-сенегальский рэп-артист Akon (настоящее имя Алиан Дамала Тиам — прим. «ВМ») также приедет с концертом в Москву 9 августа. Организаторы шоу сообщили, что выступление пройдет на площадке «ЦСКА Арена».