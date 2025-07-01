«Больше, чем Италия»: певец Пупо назвал условие переезда в Россию

— Россия мне дала очень много, возможно, в какой-то момент даже больше, чем Италия, поэтому я никогда не подчинюсь никаким эмбарго, запретам, отмене культуры. Если бы вдруг приняли закон, что итальянцам больше нельзя ездить в Россию, перееду в Россию, — сказал артист.