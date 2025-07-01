Боксер Лучкина извинилась за ситуацию с курением вейпа с орангутаном

Боксерша Анастасия Лучкина принесла извинения за то, что дала покурить вейп орангутану по кличке Дана из сафари-парка «Тайган». Соответствующее заявление она сделала в видеообращении в соцсетях.
«К сожалению, недавно я совершила поступок недостойного содержания и выложила в сеть видео, о чем сейчас искренне сожалею… Я прошу у всех прощения и заявляю, что такого больше не повторится. Я искренне хочу продолжить свою карьеру и не могу представить себя без спорта», — заявила Лучкина.
Также спортсменка призналась, что сделала ролик с обезьяной «в погоне за хайпом». Она утверждает, что последовала примеру других посетителей, которые также давали обезьяне табачные изделия.
Напомним, ранее сегодня ветеринар парка Василий Писковой рассказал, что самочувствие обезьяны Даны стало лучше, у животного появился аппетит.