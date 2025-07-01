Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боксер Лучкина извинилась за ситуацию с курением вейпа с орангутаном

Спортсменка призналась, что сделала ролик с обезьяной «в погоне за хайпом».

Источник: Аргументы и факты

Боксерша Анастасия Лучкина принесла извинения за то, что дала покурить вейп орангутану по кличке Дана из сафари-парка «Тайган». Соответствующее заявление она сделала в видеообращении в соцсетях.

«К сожалению, недавно я совершила поступок недостойного содержания и выложила в сеть видео, о чем сейчас искренне сожалею… Я прошу у всех прощения и заявляю, что такого больше не повторится. Я искренне хочу продолжить свою карьеру и не могу представить себя без спорта», — заявила Лучкина.

Также спортсменка призналась, что сделала ролик с обезьяной «в погоне за хайпом». Она утверждает, что последовала примеру других посетителей, которые также давали обезьяне табачные изделия.

Напомним, ранее сегодня ветеринар парка Василий Писковой рассказал, что самочувствие обезьяны Даны стало лучше, у животного появился аппетит.