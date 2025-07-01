Боксер Лучкина извинилась за ситуацию с курением вейпа с орангутаном

«К сожалению, недавно я совершила поступок недостойного содержания и выложила в сеть видео, о чем сейчас искренне сожалею… Я прошу у всех прощения и заявляю, что такого больше не повторится. Я искренне хочу продолжить свою карьеру и не могу представить себя без спорта», — заявила Лучкина.