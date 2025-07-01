В Минздраве объяснили, каких пациентов психиатров внесут в специальный регистр

В Федеральный регистр пациентов попадут россияне, посещавшие психиатров в связи с тяжелыми психическими заболеваниями или склонностью к общественно опасным действиям. Об этом заявила главный внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт, комментируя RT информацию о том, что пациентов врачей этой специализации поставят на учет.
По ее словам, речь идет о пациентах под диспансерным наблюдением — это меньшинство среди всех, кто обращается за помощью к врачам.
«Большая часть граждан остаётся вне регистра и продолжает получать помощь в привычном формате», — сказала Шпорт.
Она также объяснила, для чего нужен такой регистр. По словам психиатра, он позволит обеспечить стабильную медпомощь людям с тяжелыми психическими расстройствами и гарантировать им доступ к необходимым лекарствам.
Также, отметила специалист Минздрава, с его помощью можно будет контролировать соблюдение врачебных рекомендаций и диспансерного наблюдения, особенно при переезде человека в другой регион.
Ранее в СМИ появилась информация, что Минздрав России разрабатывает единый федеральный реестр, в который войдут данные всех граждан, когда-либо обращавшихся за психиатрической помощью.
Ряд врачей и правозащитников выразил опасения, что инициатива нарушит принцип врачебной тайны, а доступ к информации получат правоохранительные органы.
Планируется, что регистр начнет работу с 1 марта 2026 года.