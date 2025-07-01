В Минздраве объяснили, каких пациентов психиатров внесут в специальный регистр

В Федеральный регистр пациентов попадут россияне, посещавшие психиатров в связи с тяжелыми психическими заболеваниями или склонностью к общественно опасным действиям. Об этом заявила главный внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт, комментируя RT информацию о том, что пациентов врачей этой специализации поставят на учет.