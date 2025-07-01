Дорожную разметку ночью нанесут на 19 участках в Минске

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью дорожную разметку нанесут на 19 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Работы будут вестись на улицах Пионерской, Ваупшасова, Лосика, Мазурова, Сухаревской, Бурдейного, Одинцова, Казинца, Каролинской, Городецкой, Шаранговича (от ул. Тимошенко до ул. Горецкого), Уборевича, Лобанка, Космонавтов, Бабушкина, Неманской, Панченко, а также в проезде Каролинский и на МКАД (от ул. Скорины до Логойского тракта).
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-