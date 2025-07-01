Дорожную разметку ночью нанесут на 19 участках в Минске

Работы будут вестись на улицах Пионерской, Ваупшасова, Лосика, Мазурова, Сухаревской, Бурдейного, Одинцова, Казинца, Каролинской, Городецкой, Шаранговича (от ул. Тимошенко до ул. Горецкого), Уборевича, Лобанка, Космонавтов, Бабушкина, Неманской, Панченко, а также в проезде Каролинский и на МКАД (от ул. Скорины до Логойского тракта).