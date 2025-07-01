Посольство РФ объяснило причины заторов на границе с Казахстаном

Посольство России в Астане прокомментировало сообщения о больших очередях на границе между Казахстаном и Россией, в частности на пункте пропуска «Жайсан — Сагарчин» в Актюбинской области. В заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале дипмиссии, подчеркивается, что причиной заторов стал наплыв желающих въехать в РФ, а не введение дополнительных требований или QR-кодов.