Посольство РФ объяснило причины заторов на границе с Казахстаном

Посольство России в Астане прокомментировало сообщения о больших очередях на границе между Казахстаном и Россией, в частности на пункте пропуска «Жайсан — Сагарчин» в Актюбинской области. В заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале дипмиссии, подчеркивается, что причиной заторов стал наплыв желающих въехать в РФ, а не введение дополнительных требований или QR-кодов.
«Увеличение времени ожидания для пересечения границы (на пункте пропуска “Жайсан”) вызвано наплывом желающих въехать в Российскую Федерацию. С учетом повышенной нагрузки в период сезонного роста пассажиропотока, российские пограничники прилагают дополнительные усилия, чтобы ускорить контрольно-пропускные мероприятия», — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что слухи о том, что задержки связаны со стартом второго этапа эксперимента по новой системе въезда в РФ, не соответствуют действительности. Участие в эксперименте остаётся добровольным, и отсутствие заявления о въезде не влияет на прохождение границы.
Ранее «КП-Астрахань» сообщал, что на контрольно-пропускном пункте «Курмангазы», соединяющем Атыраускую область Казахстана и Астраханскую область России, также образовалась крупная пробка — в очереди скопилось более сотни автомобилей, включая легковые и грузовые транспортные средства.