После задержаний убийц в Екатеринбурге — дипломатический ответ: послу Азербайджана в России заявлен протест

Отношения между Россией и Азербайджаном остаются крайне напряженными в последние дни.
Азербайджан просит Россию расследовать задержание граждан страны в Екатеринбурге. Речь идет о следственных мероприятиях, связанных с преступлениями прошлых лет. На главных подозреваемых — братьев Зиеддина и Гусейна Сафаровых, удалось выйти только сейчас. Однако те погибли вскоре после следственных мероприятий. Сообщается, что они были причастны к ряду других преступлений, совершенных в период с 2001 по 2011 год.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать и других представителей преступной группировки. Их арестовали по обвинению в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, однако они могут быть причастны к массовому отравлению алкоголем в 2021 году.
Случай задержания граждан Азербайджана вызвал широкий общественный резонанс: МИД Азербайджана выразил недовольство произошедшим и обратился с требованием провести более тщательное расследование. В ответ на эти события в Баку были задержаны семь журналистов из России. Кроме того, были отменены культурные мероприятия, связанные с РФ.
В МИД России послу Азербайджана в РФ Рахману Мустафаеву заявили протест в связи с последними недружественными действиями Баку. Об этом 1 июля сообщили на сайте ведомства. В МИДе подчеркнули, что Азербайджан предпринимал сознательные шаги для демонтажа двусторонних отношений с Россией. Среди них названы отмена мероприятий высокого уровня, русофобская кампания в азербайджанских СМИ, задержания российских журналистов и отмена в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из РФ. Подробности задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, реакция российских и азербайджанских властей — в материале URA.RU.
Задержание в Екатеринбурге.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Екатеринбурге задержали азербайджанский клан, за который вступился Баку: что известно на данный момент.
Утром 27 июня сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга провели операцию по задержанию нескольких десятков уроженцев Азербайджана. Рейд прошел в более чем десяти жилых помещениях, где проживали иностранцы. В результате рейда было задержано свыше 50 человек, часть из которых вскоре была освобождена.
На следующий день граждане Азербайджана, которых задержали в Екатеринбурге по подозрению в убийстве 24-летней давности, дали признательные показания. Об этом рассказал руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) Следственного комитета по Свердловской области Ярослав Кузвесов.
«По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц», — сообщил Кузвесов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак судили членов азербайджанского клана в Екатеринбурге. Фото.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 29 июня заключил под стражу до 19 июля 2025 года троих обвиняемых — Мазахира Сафарова, Аяза Сафарова и Акифа Сафарова. Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В отношении еще трех фигурантов дела — Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова — срок задержания продлен на 72 часа для определения дальнейшей меры пресечения. Позже стало известно, что Бакира Сафарова и Ахлимана Гянджиева отправили в СИЗО.
В ходе расследования стало известно о гибели двух фигурантов дела Зияддина и Гусейна Сафаровых. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, согласно предварительным данным, причиной смерти одного из них стала сердечная недостаточность. Обстоятельства смерти второго участника в настоящее время выясняются.
Азербайджан ответил резко.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАзербайджанцы в России обвинили Баку в разрушении связей с Москвой.
В ответ на задержания в Баку отменили все культурные события с участием российских артистов и организаций. В частности, по информации платформы iTicket, были отменены концерты Леонида Агутина, Анжелики Варум, Басты, а также театральные постановки «Щелкунчик», «Дюймовочка», «Мастер и Маргарита» и выступления российских стендап-комиков.
Азербайджанский государственный телеканал AZ TV опубликовал материал, в котором раскритиковал Россию, обвинив ее в проведении «имперской политики» и проявлениях «шовинизма». По мнению ведущего передачи, эти черты особенно явно проявились в ходе недавних событий, произошедших в Екатеринбурге. Помимо этого, в материале прозвучали обвинения в адрес Российской Федерации в оказании поддержки Армении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.
Кроме того, Азербайджан принял решение не участвовать в совместном межпарламентском заседании с Российской Федерацией. «Делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым не примет участия в заседании», — заявили в пресс-службе парламента.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАзербайджан рушит связи с Россией из-за задержаний в РФ: что известно о происшествии.
МИД Азербайджана пригласило временного поверенного в делах Российской Федерации Петра Волоковых и выразило ему решительный протест по поводу рейдов, осуществленных 27 июня. Азербайджанская сторона настаивает на проведении незамедлительного и всестороннего расследования произошедшего.
Кроме того, выяснилось, что Баку намерен провести собственную экспертизу тел погибших в Екатеринбурге. Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых были доставлены в столицу Азербайджана. Позже глава объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава республики Адалят Гасанов сообщил, что на телах мужчин были якобы обнаружены множественные травмы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Ждали помощи Баку, а получили удар": реакция РФ на претензии Азербайджана после ситуации с задержаниями.
В Азербайджане была уничтожена партия луковых колец российского производства, общий вес которой составил 639 килограммов. Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана сообщило, что в продукции якобы были обнаружены «патогенные бактерии».
Также стало известно, что азербайджанское агентство Report распространило видеозапись, запечатлевшую момент задержания правоохранительными органами группы граждан России. Как сообщает агентство, задержанные подозреваются в организации транзита наркотических веществ из Ирана, а также в причастности к киберпреступлениям.
Что ответили в России.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия ответила на претензии Азербайджана о массовых задержаниях в Екатеринбурге.
Российские власти сообщили, что задержания осуществлялись исключительно в рамках расследования уголовных дел, связанных с тяжкими преступлениями, при этом основная часть задержанных являются гражданами Российской Федерации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ситуация полностью контролируется российскими правоохранительными органами. В Государственной думе реакцию Азербайджана охарактеризовали как чрезмерную, связав ее с корректировкой внешнеполитического курса Баку.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что обратилась в Генеральную прокуратуру России по поводу задержаний, произошедших в Екатеринбурге. Основанием для данного запроса послужило обращение омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва «искренне сожалеет» в связи с разрывом отношений с Азербайджаном и подчеркивает заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества. Он отметил, что инциденты, связанные с деятельностью правоохранительных органов, не должны служить основанием для введения столь серьезных ограничительных мер.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Госдуме отреагировали на отмену Азербайджаном культурных мероприятий с Россией.
Заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк сказал, что Россия наблюдает активные усилия ряда сил, направленные на внесение раскола в отношения между Москвой и Баку. Масюк отметил, что российская сторона по-прежнему доводит до Азербайджана свои ключевые позиции, стремясь предотвратить потенциальный ущерб двусторонним отношениям.
Кроме того, в МИД России сообщили, что действия силовиков при задержании азербайджанцев, подозреваемых в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, были в рамках закона. В ведомстве также отметили, что заявления Баку о превышении полномочий российскими силовыми структурами рассматриваются как вмешательство во внутренние дела РФ.
Обыски в офисе российского филиала Sputnik в Баку.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАзербайджанские силовики обыскивают офис российского филиала Sputnik в Баку: что известно к этому часу.
Накануне в офис азербайджанского подразделения агентства Sputnik прибыла полиция и взяла помещение под контроль. Инцидент произошел в утренние часы. По данным МВД Азербайджана, в результате проведенной «операции» в бакинском офисе Sputnik были задержаны семь человек.
Сегодня Хатаинский районный суд Баку постановил арестовать на четыре месяца директора информационного агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, а также главного редактора Евгения Белоусова, избрав в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.
В МИД РФ сегодня прибыл посол Азербайджана Рахман Мустафаев. Он заявил о законности проведенной спецоперации против сотрудников агентства.
«Действия силовиков полностью соответствуют законодательству и международным обязательствам страны», — сказал посол. Он подчеркнул, что Баку официально донес свою позицию до российской стороны, в связи с чем причины для выражения недовольства должны отсутствовать.
В МИД России послу Азербайджана в РФ Рахману Мустафаеву заявили протест в связи с последними недружественными действиями Баку. Об этом 1 июля сообщили на сайте ведомства.
«Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов», — говорится в сообщении.
В МИДе подчеркнули, что Азербайджан предпринимал сознательные шаги для демонтажа двусторонних отношений с Россией. Среди них названы отмена мероприятий высокого уровня, русофобская кампания в азербайджанских СМИ, задержания российских журналистов и отмена в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из РФ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМедиагруппа «Россия сегодня» требует освобождения своих сотрудников в Баку.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что арест журналистов состоялся по надуманным обвинениям. По ее словам, их обвинили якобы в «незаконном предпринимательстве».
Москва в самое ближайшее время будет добиваться освобождения российских журналистов. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, подобные меры в отношении представителей СМИ абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам, а также духу и характеру российско-азербайджанских отношений.