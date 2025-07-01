После задержаний убийц в Екатеринбурге — дипломатический ответ: послу Азербайджана в России заявлен протест

В МИД России послу Азербайджана в РФ Рахману Мустафаеву заявили протест в связи с последними недружественными действиями Баку. Об этом 1 июля сообщили на сайте ведомства. В МИДе подчеркнули, что Азербайджан предпринимал сознательные шаги для демонтажа двусторонних отношений с Россией. Среди них названы отмена мероприятий высокого уровня, русофобская кампания в азербайджанских СМИ, задержания российских журналистов и отмена в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из РФ. Подробности задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, реакция российских и азербайджанских властей — в материале URA.RU.