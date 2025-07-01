Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена

Израильские военные сообщили о том, что они обнаружили запуск ракеты с территории Йемена, при этом ВВС страны предпринимают меры для ее перехвата, указано в сообщении армии в Telegram-канале.
«ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории. Системы воздушной обороны ВВС действуют для перехвата угрозы», — заявили в армии.
Недавно арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил, что израильские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 99% иранских беспилотников и 86% ракет во время последнего противостояния.
Накануне власти Ирана рассказали о потерях при атаке Израиля на тюрьму в Тегеране. Согласно приведенным данным, при атаке ЦАХАЛ 23 июня на тюрьму «Эвин» погиб 71 человек.