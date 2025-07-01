Эндокринолог Табеева назвала часто игнорируемые признаки рака щитовидной железы

Она отметила, что этот вид онкологического заболевания часто находят случайно во время осмотра у врача или УЗИ, поскольку оно долго не имеет симптомов. Кроме того, в группу повышенного риска развития рака щитовидной железы входят люди с узловым зобом — состоянием, при котором в ткани щитовидной железы образуется один или несколько узлов.