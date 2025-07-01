Эндокринолог Табеева назвала часто игнорируемые признаки рака щитовидной железы

О наличии рака щитовидной железы может свидетельствовать наличие шишки на шее, припухлости, осиплости голоса и сложностей при глотании. Об этом рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра Камиля Табеева.
Она отметила, что этот вид онкологического заболевания часто находят случайно во время осмотра у врача или УЗИ, поскольку оно долго не имеет симптомов. Кроме того, в группу повышенного риска развития рака щитовидной железы входят люди с узловым зобом — состоянием, при котором в ткани щитовидной железы образуется один или несколько узлов.
— Если у человека есть узлы в щитовидной железе, ему необходимо наблюдаться и делать УЗИ органа в назначенные доктором временные интервалы, — подчеркнула Камиля Табеева в беседе с Lenta.ru.
По словам эндокринолога Анастасии Фатеевой, признаками рака щитовидной железы может служить охриплость голоса и другие изменения в его звучании. Врач отметила, что этот вид онкологии на ранних стадиях проходит бессимптомно.