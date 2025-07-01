В Пулково объяснили введение платы за курение

Курение в аэропорту Пулково теперь платное.
Аэропорт Пулково с 30 июня 2025 года вводит плату за использование комнаты для курения с целью организации порядка посещения и обслуживания этого помещения, однако бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице сохранилась. Как сообщили в администрации аэропорта, 20% вырученных средств будет направлено для благотворительных организаций, занимающихся борьбой с раком легких.
«С 30 июня 2025 была введена плата за использование комнаты для курения в связи с необходимостью организовать порядок посещения и обслуживание данного помещения», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Там отметили, что согласно действующему законодательству аэропорты не имеют обязательств по предоставлению мест для курения, и большинство аэропортов России не располагают специальными курительными комнатами. Кроме того, полное запрещение курения в самолетах остается в силе.
Курительная комната в Пулково предназначена для шести посетителей, при этом для регулирования потоков были привлечены сотрудники аэропорта. Введение нового регламента, по словам представителей аэропорта, также позволило устранить задымление в терминале, которое возникало из-за превышения количества посетителей, что было неприемлемо для некурящих пассажиров, включая детей.
Ранее, с 1 июля 2025 года, Пулково стал первым аэропортом России, полностью отменившим бесплатный доступ в курительные комнаты, установив плату в 500 рублей за разовое посещение. Администрация объяснила это необходимостью расходов на уборку и обслуживание зоны для курения. Кроме того, в терминале действует еще одна коммерческая зона для курения в заведении Alma Valkey, где доступ возможен при покупке от 1500 рублей.