В Пулково объяснили введение платы за курение

Ранее, с 1 июля 2025 года, Пулково стал первым аэропортом России, полностью отменившим бесплатный доступ в курительные комнаты, установив плату в 500 рублей за разовое посещение. Администрация объяснила это необходимостью расходов на уборку и обслуживание зоны для курения. Кроме того, в терминале действует еще одна коммерческая зона для курения в заведении Alma Valkey, где доступ возможен при покупке от 1500 рублей.