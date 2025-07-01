Fox News: США арестовали двух граждан Китая по подозрению в шпионаже

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что действия обвиняемых координировались иностранной разведкой и являлись частью более широкой стратегии Коммунистической партии Китая по проникновению в «американские институты» и нанесению им ущерба. Он подчеркнул, что США пресекли эти действия и дали понять, что не будут терпеть шпионаж на своей территории.