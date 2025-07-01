Fox News: США арестовали двух граждан Китая по подозрению в шпионаже

Власти США задержали двух граждан КНР по подозрению в шпионаже. Их обвиняют в незаконном сборе информации о военно-морских базах, американских военнослужащих, а также в попытке вербовки солдат. Об этом рассказал Fox News со ссылкой на министерство юстиции США.
«Двум гражданам Китая предъявлены серьезные обвинения после того, как они, предположительно, действовали в качестве агентов правительства КНР», — уточняется в сообщении канала.
Директор ФБР Кэш Патель заявил, что действия обвиняемых координировались иностранной разведкой и являлись частью более широкой стратегии Коммунистической партии Китая по проникновению в «американские институты» и нанесению им ущерба. Он подчеркнул, что США пресекли эти действия и дали понять, что не будут терпеть шпионаж на своей территории.
Несколько лет назад задержанные посещали объекты ВМС США, где фотографировали информационные доски с личными данными новобранцев. Впоследствии выяснилось, что эта информация была передана министерству госбезопасности КНР, уточнили в американском Минюсте.
В случае признания вины, гражданам Китая грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.
Накануне стало известно, что в Крыму задержали двух шпионов СБУ.