Власти Кубани опровергли информацию о том, что паводок разрушил детский лагерь

Как сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края, в муниципальном лагере, где находились около сотни детей и сотрудники, произошло лишь незначительное подтопление территории. Подчеркивается, что никто не пострадал, и угрозы полного затопления лагеря не было. Эвакуация детей была проведена в плановом порядке и без паники с использованием автобусов.