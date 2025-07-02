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Власти Кубани опровергли информацию о том, что паводок разрушил детский лагерь

Территорию палаточного лагеря в Северском районе подтопило паводковыми водами.

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Источник: соцсети

Официальные лица опровергли сообщения о том, что лагерь в Северском районе был уничтожен наводнением. В Оперативном штабе Краснодарского края заявили, что сведения о полном разрушении детского лагеря в Северском районе из-за паводка не соответствуют действительности.

В частности, было подчеркнуто, что сообщения о катастрофическом наводнении, якобы уничтожившем лагерь для детей возле поселка Мирный в Северском районе из-за разлива реки Шебш, оказались неправдой.

Как сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края, в муниципальном лагере, где находились около сотни детей и сотрудники, произошло лишь незначительное подтопление территории. Подчеркивается, что никто не пострадал, и угрозы полного затопления лагеря не было. Эвакуация детей была проведена в плановом порядке и без паники с использованием автобусов.