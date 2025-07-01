Стали известны новые инициативы законодателей по укреплению демографии и семейных ценностей

Если за это время случилось что-то экстраординарное, что меняло планы и расстраивало свадьбу, то так тому и быть. Все вполне банально: если чувства крепки и сильны, можно подождать, ну, а если нет — может, и не нужен этот брак? Свадьбы же экстренные, впопыхах, считались мерой форс-мажорной — например, во время войны или в случае болезни кого-то из родных. Есть, кстати, августейший пример: довольно стремительная свадьба будущего императора Николая и принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской — им нужно было успеть пожениться до коронации, тоже срочной, ведь Александр III внезапно скончался, а новый император по правилам должен быть женат. Они спешили, да, и по уважительной причине. Но куда могут так уж спешить среднестатистические Маша и Витя? Особенно в обществе, которое давно уже не считает добрачные отношения позором? Уж вряд ли мечтают о первой брачной ночи и не могут потерпеть. И почему государство так тревожит, не передумают ли они ставить штампы в паспорта?