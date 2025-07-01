Россиянам рассказали о новой функции на «Госуслугах»

Социальный счёт не предусматривает ограничений по сумме и открывается на период в один год. Процентная ставка по нему определяется договорными условиями. В министерстве подчеркнули, что для сумм менее 50 000 рублей применяется ставка не ниже половины ключевой ставки ЦБ РФ. Средства со счёта можно снять в любое время без лимитов. Начисление процентов происходит ежедневно на фактический остаток, а их выплата осуществляется ежемесячно.