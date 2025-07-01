Национальный центр «Россия» отметил первую годовщину

Отмечается, что НЦ «Россия» превратился в значимое место для диалога и объединения страны, способствуя развитию и гордости за национальные достижения. За семь месяцев работы экскурсоводы провели свыше 10 тысяч экскурсий, а центр стал площадкой для сотен мероприятий, включая международные.