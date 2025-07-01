Национальный центр «Россия» отметил первую годовщину

Национальный центр «Россия» отмечает первую годовщину со дня создания. Год назад президент РФ Владимир Путин подписал указ об основании центра, о чем сообщается в Telegram-канале НЦ «Россия».
Центр, выросший из крупной выставки, стал всероссийской платформой для просвещения, где формируется культурный код и появляются новые идеи.
«Национальный центр будем создавать — это решено», — заявил тогда Путин.
Отмечается, что НЦ «Россия» превратился в значимое место для диалога и объединения страны, способствуя развитию и гордости за национальные достижения. За семь месяцев работы экскурсоводы провели свыше 10 тысяч экскурсий, а центр стал площадкой для сотен мероприятий, включая международные.
Гендиректор центра Наталья Виртуозова отметила, что команда работает над созданием гармоничного пространства для творчества и вдохновения. «У русского человека есть невероятная потребность гордиться своей страной», — подчеркнула она.
Как ранее писал сайт KP.RU, под Национальный центр «Россия» выделили целое здание на Краснопресненской набережной около «Москва Сити».