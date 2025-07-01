Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Национальный центр «Россия» отметил первую годовщину

Центр «Россия» стал площадкой для сотен мероприятий, включая международные.

Источник: Комсомольская правда

Национальный центр «Россия» отмечает первую годовщину со дня создания. Год назад президент РФ Владимир Путин подписал указ об основании центра, о чем сообщается в Telegram-канале НЦ «Россия».

Центр, выросший из крупной выставки, стал всероссийской платформой для просвещения, где формируется культурный код и появляются новые идеи.

«Национальный центр будем создавать — это решено», — заявил тогда Путин.

Отмечается, что НЦ «Россия» превратился в значимое место для диалога и объединения страны, способствуя развитию и гордости за национальные достижения. За семь месяцев работы экскурсоводы провели свыше 10 тысяч экскурсий, а центр стал площадкой для сотен мероприятий, включая международные.

Гендиректор центра Наталья Виртуозова отметила, что команда работает над созданием гармоничного пространства для творчества и вдохновения. «У русского человека есть невероятная потребность гордиться своей страной», — подчеркнула она.

Как ранее писал сайт KP.RU, под Национальный центр «Россия» выделили целое здание на Краснопресненской набережной около «Москва Сити».