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В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице 40-летия Комсомола

В Екатеринбурге с 22 июля по 22 августа закроют улицу 40-летия Комсомола.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице 40-летия Комсомола, в районе перекрестка с Алданской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В период с 22 июля по 22 августа на участке будут прокладывать инженерные сети.

— Автомобилисты могут объехать зону перекрытия по улицам Высоцкого, Сыромолотова, дублеру Сибирского тракта и Новгородцевой, — уточнили в администрации Екатеринбурга.

Кроме того, в период работ изменятся автобусные маршруты № 80 «40 лет ВЛКСМ — парк Победы» и № 61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ».

Автобусы будут курсировать в оба направления по улицам Владимира Высоцкого — Сыромолотова — 40-летия Комсомола — Владимира Высоцкого до конечной «Высоцкого».

Для удобства горожан создадут новые временные остановки. Так, остановочный комплекс появится в районе дома № 31 по улице Сыромолотова у «Супер Ленты» в направлении конечной «Пехотинцев», а также в районе дома № 7 по улице 40-летия Комсомола в направлении «Высоцкого».

Остановки «Заводоуправление», «ЖБИ» и «40 лет ВЛКСМ» будут отменены.

Ранее сообщалось, что из-за работ по реконструкции тепловой магистрали М-31 в Екатеринбурге на 11 дней закроют улицу Анны Бычковой.