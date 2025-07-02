В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице 40-летия Комсомола

Для удобства горожан создадут новые временные остановки. Так, остановочный комплекс появится в районе дома № 31 по улице Сыромолотова у «Супер Ленты» в направлении конечной «Пехотинцев», а также в районе дома № 7 по улице 40-летия Комсомола в направлении «Высоцкого».