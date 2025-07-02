В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице 40-летия Комсомола

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице 40-летия Комсомола, в районе перекрестка с Алданской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В период с 22 июля по 22 августа на участке будут прокладывать инженерные сети.
— Автомобилисты могут объехать зону перекрытия по улицам Высоцкого, Сыромолотова, дублеру Сибирского тракта и Новгородцевой, — уточнили в администрации Екатеринбурга.
Кроме того, в период работ изменятся автобусные маршруты № 80 «40 лет ВЛКСМ — парк Победы» и № 61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ».
Автобусы будут курсировать в оба направления по улицам Владимира Высоцкого — Сыромолотова — 40-летия Комсомола — Владимира Высоцкого до конечной «Высоцкого».
Для удобства горожан создадут новые временные остановки. Так, остановочный комплекс появится в районе дома № 31 по улице Сыромолотова у «Супер Ленты» в направлении конечной «Пехотинцев», а также в районе дома № 7 по улице 40-летия Комсомола в направлении «Высоцкого».
Остановки «Заводоуправление», «ЖБИ» и «40 лет ВЛКСМ» будут отменены.
Ранее сообщалось, что из-за работ по реконструкции тепловой магистрали М-31 в Екатеринбурге на 11 дней закроют улицу Анны Бычковой.