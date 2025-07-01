Британка переплыла Атлантический океан на лодке, установив три мировых рекорда

21-летняя британка начала свой путь из португальского Лагоса на своей лодке и за 97 дней, 10 часов и 20 минут смогла достичь берегов Кайенны — столицы Французской Гвианы. В результате она стала первой женщиной, которая пересекла Атлантический океан на веслах с материка на материк, а также самой молодой спортсменкой и самым молодым человеком, который совершил подобное одиночное плавание.