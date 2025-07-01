Британка переплыла Атлантический океан на лодке, установив три мировых рекорда

Британка Зара Лаклан стала самым молодым человеком в истории, который завершил одиночное путешествие на весельной лодке из Европы в Южную Америку, преодолев семь тысяч километров по Атлантическому океану. В связи с этим девушку занесли в Книгу рекордов Гиннесса сразу в трех номинациях.
21-летняя британка начала свой путь из португальского Лагоса на своей лодке и за 97 дней, 10 часов и 20 минут смогла достичь берегов Кайенны — столицы Французской Гвианы. В результате она стала первой женщиной, которая пересекла Атлантический океан на веслах с материка на материк, а также самой молодой спортсменкой и самым молодым человеком, который совершил подобное одиночное плавание.
Во время своего путешествия британка гребла не менее 17 часов в день и спала не более 90 минут за один раз. При этом девушка заявила, что ждала гораздо большего страха перед испытанием.
— Это не для всех, но я молода и знаю, что могу позволить себе так мало сна, — рассказала Лаклан в беседе с порталом UPI.
20 июня российский спортсмен-экстремал, двукратный рекордсмен Книги рекордов России и мастер спорта России по бодибилдингу Сергей Бойцов сделал гимнастические обороты на перекладине под куполом летевшего воздушного шара без парашюта и страховки на высоте 1,5 тысячи метров, установив мировой рекорд.