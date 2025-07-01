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Вечером 1 июля в Ростовской области объявили воздушную тревогу

В Ростовской области объявили ракетную опасность вечером 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о ракетной опасности. Сообщения от регионального ГУ МЧС дончане получили вечером 1 июля около 19:34.

— Объявлена воздушная опасность по всей территории Ростовской области, — говорилось в сообщении.

Жителям Ростовской области рекомендовали немедленно покинуть открытые участки улиц, укрыться в ближайшем помещении, не приближаться к окнам, сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям.

Затем в 19:54 объявили об отмене ракетной опасности.

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