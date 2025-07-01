Регистрировать частное жилье хотят заставить, соблюдая высоту, плотность застройки и расстояние от соседей

Новые правила регистрации индивидуальных и садовых домов планируют ввести как на территории всей России, так и в Московской области в частности. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает с 2026 года изменить правила оформления прав на новые дома. Теперь, чтобы зарегистрировать дом, нужно будет соблюдать правила по высоте, плотности застройки и расстоянию от границ участка.
Цель изменений на первый взгляд благая: предотвратить беспорядочную застройку и защитить права соседей. Сейчас большинство новых частных домов регистрируется упрощенно, что часто приводит к нарушениям существующих правил.
Но с 1 января 2026 года все изменится: новые владельцы земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и садоводства будут бесплатно получать градостроительный план (ГПЗУ), где указаны разрешенные параметры строительства. После завершения стройки кадастровый инженер проверит, соответствует ли дом этим параметрам. Если будут найдены нарушения, техническую документацию на дом не выдадут.
Органы регистрации также будут проверять соответствие дома всем правилам при оформлении прав на него. Эксперимент продлится три года — с января 2026 по январь 2029 года.
«Сейчас в Подмосковье свыше 2,5 миллиона частных и садовых домов, а каждый год регистрируют свыше 80 тысяч новых построек. При этом около 90% из них оформляют по упрощенной схеме, что нередко приводит к нарушениям», — объяснили необходимость законопроекта в Мособлдуме.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что ежегодно поступает около 1000 жалоб на несоблюдение градостроительных и пожарных норм. Соседи жалуются на затенение участков, плотную застройку и угрозу пожарной безопасности. Как констатируют авторы инициативы, благоустроенные поселки превращаются в хаотичную застройку.
«Предвижу, что в действии этот законопроект мало кому понравится, — говорит адвокат Константин Сергеев. — Тут же начнутся дачные войны. Старые соседские конфликты обострятся и вспыхнут с новой силой. Одни не захотят отказываться от негласного правила “кто богаче — тот и прав”, а другие, почувствовав, что закон на их стороне, станут возмущаться еще громче. На первых порах будет очень много шума, поскольку последние 50 лет никто не задумывался о корректном отношении к соседям. В Подмосковье каждый второй дом или сарай — вплотную к забору. Нарушений масса, одним словом».
Есть риск, что эксперимент повысит коррупционные риски. Так, кадастровые инженеры могут закрывать глаза на нарушения или, наоборот, отказывать в регистрации по надуманным причинам. Кроме того, технические ошибки не исключены даже при автоматизации.
Федор Выломов, эксперт «Народного фронта», отмечает, что главная проблема — неконтролируемое строительство, ведущее к конфликтам и пожарным рискам. Однако он сомневается, что все граждане примут новые ограничения. По его мнению, эффективность механизма будет зависеть от прозрачности процедур.
Эксперимент не коснется зданий, зарегистрированных до 2026 года. Кроме того, упрощенный порядок строительства (по уведомлению) останется без изменений.