Регистрировать частное жилье хотят заставить, соблюдая высоту, плотность застройки и расстояние от соседей

«Предвижу, что в действии этот законопроект мало кому понравится, — говорит адвокат Константин Сергеев. — Тут же начнутся дачные войны. Старые соседские конфликты обострятся и вспыхнут с новой силой. Одни не захотят отказываться от негласного правила “кто богаче — тот и прав”, а другие, почувствовав, что закон на их стороне, станут возмущаться еще громче. На первых порах будет очень много шума, поскольку последние 50 лет никто не задумывался о корректном отношении к соседям. В Подмосковье каждый второй дом или сарай — вплотную к забору. Нарушений масса, одним словом».