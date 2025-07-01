Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представитель «Руки Вверх!» прояснил ситуацию с концертом Жукова 2 июля

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков будет выступать в России 2 июля. Об этом URA.RU заявил концертный директор коллектива Роберт Погосян. Ранее появилась информация о том, что коллектив должен был выступать в Кишеневе.

Сергей Жуков собирает аншлаги на своих концертах.

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков будет выступать в России 2 июля. Об этом URA.RU заявил концертный директор коллектива Роберт Погосян. Ранее появилась информация о том, что коллектив должен был выступать в Кишеневе.

«Мы будем 2 июля в Воронеже», — пояснил представитель артиста.

В Воронеже «Руки Вверх!» выступят на сцене ледового дворца «Юбилейный». У группы запланировано два концерта: завтра и 3 июля. Дворец вмещает в себя чуть более трех тысяч человек. В настоящий момент почти все билеты на два дня проданы.

В Молдавии общественная организация Progressive community потребовала запретить выступление российских исполнителей, в числе которых кроме Жукова были Баста и Macan. Письма с требованием запретить концерт отправлены в канцелярию президента Майи Санду, Службу информации и безопасности, министерство культуры, главе администрации Кишинева, в министерство внутренних дел и парламент Молдавии. Наших артистов обвиняют в том, что они поддерживают проведение СВО и политику России.

Ранее Жукова внесли за его позицию в базу украинского сайта «Миротворец».

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше