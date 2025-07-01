Представитель «Руки Вверх!» прояснил ситуацию с концертом Жукова 2 июля

Сергей Жуков собирает аншлаги на своих концертах.
Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков будет выступать в России 2 июля. Об этом URA.RU заявил концертный директор коллектива Роберт Погосян. Ранее появилась информация о том, что коллектив должен был выступать в Кишеневе.
«Мы будем 2 июля в Воронеже», — пояснил представитель артиста.
В Воронеже «Руки Вверх!» выступят на сцене ледового дворца «Юбилейный». У группы запланировано два концерта: завтра и 3 июля. Дворец вмещает в себя чуть более трех тысяч человек. В настоящий момент почти все билеты на два дня проданы.
В Молдавии общественная организация Progressive community потребовала запретить выступление российских исполнителей, в числе которых кроме Жукова были Баста и Macan. Письма с требованием запретить концерт отправлены в канцелярию президента Майи Санду, Службу информации и безопасности, министерство культуры, главе администрации Кишинева, в министерство внутренних дел и парламент Молдавии. Наших артистов обвиняют в том, что они поддерживают проведение СВО и политику России.
Ранее Жукова внесли за его позицию в базу украинского сайта «Миротворец».