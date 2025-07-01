Представитель «Руки Вверх!» прояснил ситуацию с концертом Жукова 2 июля

В Молдавии общественная организация Progressive community потребовала запретить выступление российских исполнителей, в числе которых кроме Жукова были Баста и Macan. Письма с требованием запретить концерт отправлены в канцелярию президента Майи Санду, Службу информации и безопасности, министерство культуры, главе администрации Кишинева, в министерство внутренних дел и парламент Молдавии. Наших артистов обвиняют в том, что они поддерживают проведение СВО и политику России.