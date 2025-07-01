Посольство России объяснило заторы на границе с Казахстаном

Задержки на границе с Казахстаном не связаны с новыми правилами въезда в Россию или требованием предоставления QR-кода для пересечения границы. Об этом сообщает Telegram-канал посольства России в Астане.
— Увеличение времени ожидания для пересечения границы (на пункте пропуска «Жайсан») вызвано наплывом желающих въехать в Российскую Федерацию, — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что в период сезонного роста пассажиропотока российские пограничники работают с повышенной интенсивностью, чтобы ускорить процесс проверки на границе.
Также, согласно данным дипмиссии, сообщения о задержках на границе из-за эксперимента с новыми правилами въезда в Россию, который начнется 30 июня 2025 года, не подтвердились. В посольстве уточнили, что участие в эксперименте является добровольным и незаполненное заявление о въезде не препятствует пограничному контролю, говорится в публикации.
В начале июня стало известно, что информация о том, что Россия якобы собирается ввести визовый режим с Казахстаном из-за новых миграционных правил РФ, также является недостоверной. До этого в СМИ появились новости о том, что такие нововведения якобы появятся с 30 июня.