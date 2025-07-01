Посольство России объяснило заторы на границе с Казахстаном

Также, согласно данным дипмиссии, сообщения о задержках на границе из-за эксперимента с новыми правилами въезда в Россию, который начнется 30 июня 2025 года, не подтвердились. В посольстве уточнили, что участие в эксперименте является добровольным и незаполненное заявление о въезде не препятствует пограничному контролю, говорится в публикации.