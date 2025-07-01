Народные приметы на 2 июля 2025 года: что нельзя делать в день Зосимы Пчельника

Не тревожить пчёл и ульи — это может привести к ухудшению их состояния и потере мёда. Не убивать пчёл — считается, что это навлечёт беду на дом и семью. Не менять место жительства и не устраивать переезд — в этот день такие перемены могут вызвать конфликты. Избегать финансовых рисков — не брать и не давать в долг, чтобы не привлечь неудачу. Не хвастаться успехами — чрезмерная гордость может привести к зависти и неприятностям.