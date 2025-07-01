Участник операции «Багратион»: мы добыли победу на полях сражений, спасибо, что помните

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди, которые сохраняют память о героях Великой Отечественной войны, также совершают подвиг. Это отметил участник Белорусской наступательной операции «Багратион» Федор Фещенко на презентации книги БЕЛТА «Цитадели мужества» в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.
На презентацию были приглашены люди, которые своими глазами видели ужасы войны, прошли застенки фашистских концлагерей.
«Цитадели мужества». БЕЛТА презентовала книгу о населенных пунктах, награжденных вымпелом за мужество и стойкость Единственный в истории таран бронепоезда. Истории героизма и стойкости рассказали на презентации книги «Цитадели мужества».
Участник Белорусской наступательной операции «Багратион» Федор Фещенко поблагодарил всех причастных к изданию книги. «Вы не забыли подвиги наши, а мы благодарим вас за это. Мы победу добывали на полях сражений — вы это чтите», — сказал он.
Федор Фещенко обратил внимание, что в книге во многом говорится о партизанском движении. Он заметил, что Беларусь освобождали четыре фронта Красной армии. Но есть и «пятый фронт». Под этим понятием следует понимать партизанскую борьбу в тылу врага в период подготовки и проведения операции «Багратион». Причем, считает участник операции «Багратион», воевать в тылу было сложнее, чем воевать на фронте, лоб в лоб.
Ветеран Великой Отечественной войны Леонид Еремин отметил, что его поколение сделало все, что могло, победило страшнейшего врага — фашизм, отстроило спаленные города, сожженные деревни. На алтарь победы (а она досталась большой ценой, миллионами жизней) была положена жизнь каждого третьего белоруса.
Леонид Еремин призвал особенно молодежь любить свою родину, оберегать и защищать. И пожелал, чтобы никогда не повторилась та страшная, коварная, ожесточенная, смертельная, кровопролитная разрушительная война 1941−1945 годов.
Бывший малолетний узник фашистских концлагерей Федор Дрозд рассказал, как его самого и его семью освободили 9 мая 1945 года из концлагеря «Геккау», располагавшегося в нынешнем чешском городе Хомутов. Рассказал также о годах работы на МАЗе.
Директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза заметил, что кто-то на Западе переписывает историю, занимается фальсификацией, сносит памятники, а в Беларуси указом Президента населенные пункты награждаются вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Он отметил, что сегодня этим знаком отличия отмечено 42 населенных пункта, и выразил уверенность, что в будущем их станет больше.
В основу издания «Цитадели мужества» легли материалы журналистов газеты «7 дней», которые публиковались на ресурсах БЕЛТА. Первый текст вышел в январе 2024 года, заключительный — в конце июня 2025-го. За полтора года журналисты пообщались с краеведами и жителями каждого из 42 населенных пунктов, объездили десятки мемориалов, воинских кладбищ и сожженных деревень, разыскали участников Великой Отечественной и их родных.
В книге приведены примеры всенародного сопротивления. Подвиг особо отмечен на государственном уровне. Эти населенные пункты были награждены вымпелами — знак отличия учредил своим указом Президент Беларуси 6 октября 2004 года. За каждой из 42 цитаделей мужества стоит удивительная история смелости, героизма и веры в победу, которую авторы книги постарались передать максимально достоверно.
Книга «Цитадели мужества» вышла тиражом 1018 экземпляров. Ее публикация стала возможна благодаря поддержке ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Руководство Минского автомобильного завода с радостью откликнулось на предложение о сотрудничестве. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.