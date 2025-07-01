Участник операции «Багратион»: мы добыли победу на полях сражений, спасибо, что помните

Федор Фещенко обратил внимание, что в книге во многом говорится о партизанском движении. Он заметил, что Беларусь освобождали четыре фронта Красной армии. Но есть и «пятый фронт». Под этим понятием следует понимать партизанскую борьбу в тылу врага в период подготовки и проведения операции «Багратион». Причем, считает участник операции «Багратион», воевать в тылу было сложнее, чем воевать на фронте, лоб в лоб.