The Sun: принцесса Диана преследовала женатого любовника Хоара

Подруга принцессы Уэльской рассказала, что она звонила арт-дилеру посреди ночи с целью увидеть, «как в доме зажигается свет, когда он бежит к телефону». По ее словам, принцесса Диана знала, что не может быть с Оливером Хоаром, поскольку он был женат.