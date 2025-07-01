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The Sun: принцесса Диана преследовала женатого любовника Хоара

Подруга принцессы Уэльской рассказала, что она звонила Оливеру Хоару посреди ночи.

Источник: Аргументы и факты

Принцесса Диана, которой 1 июля могло бы исполнится 64 года, преследовала женатого арт-дилера Оливера Хоара и звонила ему 300 раз, пишет The Sun.

«Принцесса Диана “изводила” своего любовника-миллионера Оливера Хоара более чем 300 ночными звонками после того, как он ее бросил», — сказано в материале.

Подруга принцессы Уэльской рассказала, что она звонила арт-дилеру посреди ночи с целью увидеть, «как в доме зажигается свет, когда он бежит к телефону». По ее словам, принцесса Диана знала, что не может быть с Оливером Хоаром, поскольку он был женат.

Ранее сообщалось, что в США состоялся аукцион, на котором представили крупнейшую коллекцию личных вещей и нарядов принцессы Дианы.