Трамп заявил, что очень пристально следит за ситуацией в Сумской области

20 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин рассказал, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров. Кроме того, российский лидер отметил, что российские вооруженные силы могут взять под контроль Сумы, но на данный момент такой задачи перед ними не стоит. Путин также подчеркнул, что Москва не добивается капитуляции Украины.