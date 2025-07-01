Трамп заявил, что очень пристально следит за ситуацией в Сумской области

Президент США Дональд Трамп во вторник, 1 июля, заявил, что внимательно следит за действиями российских войск в Сумской области. Так он прокомментировал утверждение журналиста о возможной подготовке Россией наступления в районе города Сумы.
— Посмотрим, что будет. Я слежу за этим очень внимательно, — высказался глава Белого дома; его слова приводит ТАСС.
В тот же день Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал обновленную карту оперативной ситуации на территории страны, тем самым впервые признав, что украинские войска перестали контролировать часть территорий на севере Сумской области.
20 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин рассказал, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров. Кроме того, российский лидер отметил, что российские вооруженные силы могут взять под контроль Сумы, но на данный момент такой задачи перед ними не стоит. Путин также подчеркнул, что Москва не добивается капитуляции Украины.