Ведущая «Дома-2» Орлова пришла на свадьбу Бородиной без нижнего белья

Бывшая участница поп-группы «Блестящие» и ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова появилась на свадьбе телезвезды Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова без нижнего белья. Кадры с мероприятия знаменитость выложила в своих социальных сетях.
Поклонники 47-летней Орловой заметили, что ведущая пришла на торжество в платье без бюстгальтера. Один из комментаторов поинтересовался, надевала ли она трусы.
— Хорошо, с погодой повезло, — написала Орлова, добавив, что под ее наряд просто невозможно надеть нижнее белье.
Бородина вышла замуж за Сердюкова 4 июня. Они расписались во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. Недавно пара поделилась планами, выступая в популярном телевизионном проекте «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. Шоумен заявил, что одним из приоритетов семьи станет улучшение жилищных условий.
Не обошлось без скандалов. Например, Бородиной пришлось объяснять, почему она не ревнует супруга из-за того, что он обнял модель Викторию Лопыреву на их свадьбе.
Многие пользователи Сети упрекают Сердюкова в том, что он «налаживал коммуникацию и связи», а что еще хуже — «забыл, на ком женился». Пока многие люди радуются за новобрачных, блогер Виктория Боня заявила, что переживает за Бородину. По ее словам, Сердюков похож на маньяка.