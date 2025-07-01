Ведущая «Дома-2» Орлова пришла на свадьбу Бородиной без нижнего белья

Многие пользователи Сети упрекают Сердюкова в том, что он «налаживал коммуникацию и связи», а что еще хуже — «забыл, на ком женился». Пока многие люди радуются за новобрачных, блогер Виктория Боня заявила, что переживает за Бородину. По ее словам, Сердюков похож на маньяка.